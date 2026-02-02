حماس عبدالحفيظ رهن قرار الخطيب في الأهلي

يترقب مسؤولو النادي الأهلي المصري تطورات ملف جديد طرح داخل أروقة القلعة الحمراء، في ظل تحركات داخلية يقودها سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، بحثًا عن تدعيم صفوف الفريق بخيارات هجومية ودفاعية خلال الفترة المقبلة، مع بقاء القرار النهائي معلقًا لحين الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي.

وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على إدارة النادي فكرة التعاقد مع ثنائي بيراميدز، البوركيني بلاتي توريه والكونغولي فيستون ماييلي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقديهما مع الفريق السماوي، ليصبح الملف مطروحًا داخل أروقة النادي.

وأوضح المصدر أن سيد عبدالحفيظ أبدى حماسًا واضحًا لفكرة ضم الثنائي، ويرى أن الصفقة تمثل إضافة فنية مهمة، إلا أنه فضل انتظار عقد جلسة مباشرة مع محمود الخطيب لعرض التفاصيل كاملة والحصول على القرار النهائي بشأن المضي قدمًا في المفاوضات.

وأبرم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عدة صفقات لتدعيم صفوفه، بعدما تعاقد مع هادي رياض مدافع بتروجت، وعمرو الجزار لاعب البنك الأهلي، إلى جانب ضم الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي.

وعزز الأهلي خط الهجوم بالتعاقد مع مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى ضم الأنغولي يلسين كامويش مهاجم ترومسو النرويجي، ضمن سعي الإدارة لتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن الجوانب المالية الخاصة بصفقة ثنائي بيراميدز لم تناقش حتى الآن، في ظل انتظار عقد جلسة رسمية مع ممثلي اللاعبين، حال حصول الملف على الموافقة المبدئية من رئيس النادي.

وانضم فيستون ماييلي إلى صفوف بيراميدز في صيف 2023 قادمًا من يانغ أفريكانز التنزاني، بينما انتقل بلاتي توريه إلى الفريق السماوي في صفقة انتقال مجانية خلال شهر يناير من العام نفسه، ليصبح الثنائي ضمن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة لضمهما مجانًا مع اقتراب نهاية عقودهما.