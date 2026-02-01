شباب الأهلي ينهي رحلة خورفكان إلى نصف نهائي الكأس الغالية

حجز شباب الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تجاوز خورفكان بنتيجة 3-1، وسجل لشباب الأهلي، سعيد عزت الله في الدقيقة 6+45، وغويلهرم بالا هدفين في الدقيقة 51 و56، ولخورفكان محمد شاكر في الدقيقة 89 من عمر المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن ثاني لقاءات الدور ربع النهائي للكأس الغالية.

وفرض شباب الأهلي إيقاعه منذ البداية، وبسط سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونظم هجمات متواصلة، أربكت دفاع خورفكان، غير أن تألق الحارس أحمد حمدان أخّر افتتاح التسجيل، ليظهر كأبرز نجوم الشوط حتى لحظاته الأخيرة.



وكان حمدان حاضراً بقوة في الدقيقة 14، حين تصدى بصعوبة لمحاولة خطيرة حولها سعيد عزت الله، قبل أن يعود ويتدخل مجدداً أمام متابعة رينان، ثم واصل تألقه في الدقيقة 25، بتصديه لتسديدة أرضية قوية من يوري سيزار من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر شباب الأهلي أكثر من فرصة سانحة أخرى، وأبرزها انفراد برينو كاسكاردو ليموس في الدقيقة 29، بعدما انطلق بمجهود فردي من قرابة منتصف الملعب، قبل أن تمر تسديدته بجوار القائم.



ومع استمرار الضغط، نفذ «الفرسان» ركلة ركنية في الدقيقة 35، وحوّلها سعيد عزت الله برأسه إلى جوار القائم، وبعدها طالب خورفكان بركلة جزاء بداعي عرقلة لاعبه أحمد عبد الله جشك، لاعب شباب الأهلي السابق.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عاد حمدان ليبعد تسديدة خطيرة من غويلهرم بالا في الدقيقة 44، لكنه عجز عن مواصلة الصمود، وأخطأ في الخروج من مرماه لإبعاد ركلة ركنية، نجح سعيد عزت الله في تحويلها إلى الشباك، مسجلاً الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، لينهي الشوط بتقدم مستحق لـ «الفرسان».



وفي الشوط الثاني، حاول خورفكان إعادة ترتيب أوراقه والبحث عن العودة، إلا أن الرد جاء سريعاً وحاسماً من شباب الأهلي، حيث أطلق غويلهرم بالا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51، سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني.

ولم تمضِ سوى خمس دقائق، حتى عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، منهياً عملياً آمال خورفكان في العودة، واضطر مدرب خورفكان إلى إجراء تبديلات دفاعية، في محاولة لتجنب تلقي المزيد من الأهداف.



وتمكّن خورفكان من تسجيل هدف شرفي في الدقيقة 89، عن طريق محمد شاكر، بكرة رأسية، بعد ركلة حرة لعبت عرضية داخل منطقة الجزاء، فيما أكد شباب الأهلي حضوره القوي في البطولة، واضعاً نصب عينيه الدفاع عن اللقب الأغلى الذي توج به الموسم الماضي.