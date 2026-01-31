إصابة ساكا تقود أرسنال إلى انتصار عريض على ليدز

عزز آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز عريض ومستحق على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 0 في اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب "إيلاند رود" ضمن الجولة الرابعة والعشرين.

ورفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة ووسع الفارق في الصدارة مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى سبع نقاط.

بدأت المباراة بضربة موجعة لآرسنال بعد إصابة نجمه بوكايو ساكا أثناء الإحماء، مما اضطر المدرب ميكل أرتيتا لإشراك نوني مادويكي كبديل اضطراري.

وتحول مادويكي إلى بطل الشوط الأول، حيث صنع الهدف الأول في الدقيقة 27 بعرضية متقنة ارتقى لها الإسباني مارتن زوبيمندي وحولها برأسه داخل الشباك. وفي الدقيقة 38، ضاعف آرسنال النتيجة عبر ركلة ركنية أخرى نفذها مادويكي ببراعة، ليخطئ الحارس كارل دارلو في التعامل معها ويسكنها شباكه بالخطأ.

في الشوط الثاني، حاول ليدز يونايتد العودة وأهدر باسكال سترويك فرصة محققة برأسية تصدى لها ديفيد رايا.

لكن آرسنال حسم الأمور تماماً في الدقيقة 69، عندما أرسل جابرييل مارتينيلي عرضية نموذجية للمهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، الذي أودعها الشباك بلمسة فنية رائعة محرزاً هدفه الثاني خلال أسبوع.

واختتم البديل البرازيلي جابرييل جيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة 86 بعد تمريرة من ديكلان رايس، ليطلق رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض.