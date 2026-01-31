الأهلي المصري يكشف موعد نهاية عقوبة إمام عاشور

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكره بالأهلي المصري ، أنه لا تراجع عن العقوبة التي تم توقيعها علي إمام عاشور لاعب وسط الفريق بعد تخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ افريكانز التي أقيمت مساء السبت وانتهت بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه، إنه حرص منذ اليوم الأول لتوليه منصبه على اتباع مبادئ ولوائح النادي.

وأضاف :" إمام عاشور أخطأ وتم عقابه والقرار تم اتخاذه في الطائرة قبل الوصول لتنزانيا ، تحدثت مع قادة الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود تريزيغيه وأكدت لهم انه لن يتم التراجع عن القرار ولا أحد يتحدث معه بعدها ".

وأوضح أن اللاعب تم توقيع عقوبه عليه بغرامة مليون ونصف المليون جنيه والمران منفرداً لمدة أسبوعين تم تطبيقه من يوم الواقعة بمعني أن أخر مباراة في العقوبة هي مباراة الإسماعيلي يوم 11 فبراير المقبل، وبعدها يحق له المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن قرار مشاركته في المباريات يعود للمدير الفني ييس توروب.