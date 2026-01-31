غضب مشجعي أونيبرسيداد دي تشيلي «نار مشتعلة»

أضرمت مجموعة من مشجعي أونيبرسيداد دي تشيلي النار في مقاعد واشتبكت مع الشرطة أثناء احتجاجات على إدارة النادي بسبب أسعار التذاكر، ⁠لتتوقف مؤقتا مباراة فريقهم أمام أوداكس إيتاليانو بدوري الأضواء المحلي لكرة القدم.

وقالت وسائل إعلام ⁠محلية إن ملثمين اقتحموا قطاعا خاليا في المدرجات عادة ما تشغله مجموعة من المشجعين ​وأضرموا النار في المقاعد وحاولوا ​اقتحام أرض الملعب، ​قبل أن يلوذوا بالفرار عندما تدخلت الشرطة.

استؤنفت ‌المباراة التي ‌استضافها ⁠الملعب الوطني في سانتياغو وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدان أونيبرسيداد دي تشيلي الواقعة وقال إنه ​سيتقدم ​ببلاغ ضد أربعة أشخاص احتُجزوا على خلفية أعمال العنف يوم الجمعة، ‍مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبين تورطه في الواقعة.

وأدان الاتحاد التشيلي للعبة تصرفات المشجعين قائلاً "لا يمكن للعنف والانحراف والجريمة المنظمة أن تهزم كرة القدم أو سيادة القانون. تقع على عاتق الجميع مسؤولية جعل فعالياتنا مناسبة للعائلات".