رمضان صبحي : « شكراً الأهلي بيتي الذي لن أنسى فضله علي»

أعرب رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، عن عميق امتنانه للنادي الأهلي المصري، مؤكداً أنه بيته الذي لن ينسى فضله عليه أبداً، وذلك في أول تعليق له عقب تجاوز أزمته القانونية الأخيرة.

ووجه رمضان صبحي رسالة عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستغرام" لتبادل الصور السبت، شكر فيها عائلته وأصدقاءه وكل من سانده بدعوة أو كلمة طيبة، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تجاوز المحنة.

وقدم رمضان صبحي شكراً خاصاً لملاك نادي بيراميدز على ثقتهم وموقفهم الإنساني الواضح منذ اللحظة الأولى، كما خص بالشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على موقفهم الإنساني ودعمهم القانوني حتى انتهاء الأزمة، مشدداً بقوله "الأهلي بيتي ولم ولن أنسى فضله علي".

واختتم حديثه بالاعتذار لكل من حاول التواصل معه ولم يتمكن من الرد عليه، مؤكداً أن رسائل الجميع وصلت وكان لها أثر بالغ في نفسه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، مع قرار بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.

ومن المنتظر أن تعيد محكمة الاستئناف فحص أوراق الدعوى للفصل النهائي في مصير الحكم.

يذكر أن إدارة الأهلي كلفت شادي البرقوقي، المستشار القانوني للنادي، بالانضمام لفريق الدفاع عن صبحي لتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم له بصفته أحد أبناء النادي السابقين.