التعادل أمام يانغ أفريكانز يكفي الأهلي المصري للحفاظ على صدارة مجموعته في أبطال أفريقيا

حافظ الأهلي المصري على صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 1 - 1، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن يانغ أفريكانز في المركز الثاني.

وتقام مباراة أخرى بنفس الجولة في المجموعة الثانية في وقت لاحق من السبت، وتجمع بين الجيش الملكي (المركز الثالث بنقطتين) مع شبيبة القبائل الجزائري صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

وتقدم يانغ أفريكانز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق إبراهيم حماد، قبل أن يدرك أليو ديانغ التعادل للأهلي في الدقيقة 60.

ويلعب الأهلي في الجولة الخامسة مع مضيفه شبيبة القبائل يوم السابع من فبراير المقبل، وفي نفس اليوم تقام مواجهة الجيش الملكي مع يانغ أفريكانز.