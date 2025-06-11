نادي العين يعلن عن تعيينات جديدة في مجلس الإدارة والقيادات





تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، أعلن نادي العين اليوم عن تعيينات جديدة في مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ويضم في عضويته كلا من سعادة خليفة المزروعي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للنادي.

كما تم تعيين نزيل جوفالي مديرا تنفيذيا للنادي، وهو يتمتع بخبرة عالمية تزيد على عقدين في مجالات الإستراتيجية والتحول والرياضة، والترفية.

وتضم عضوية مجلس الإدارة كلا من سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، وحمد نخيرات العامري، ومحمد إبراهيم المحمود، ومحمد سيف علي الكتبي، وسلطان المطوع الظاهري، والدكتور زياد أمير أحمد صالح.

كما تم تعيين عفراء خلفان الهاجري كأول عضوة في مجلس إدارة النادي.