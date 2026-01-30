كلما اشتدت أزمة بني ياس.. النصر طوق نجاة



كلما اشتدت أزمة بني ياس هذا الموسم على صعيد النتائج، وجد الفريق السماوي في طريقه النصر، ليكون الفوز عليه بمثابة طوق نجاة يعيده من حافة التعثر. سيناريو تكرر مرتين، ومنح مواجهات الفريقين طابعاً خاصاً في مسيرة بني ياس خلال الموسم الجاري.



وكانت المحطة الأولى في شهر أكتوبر الماضي، عندما كان بني ياس يعيش واحدة من أصعب فتراته، إذ دخل اللقاء متذيلاً ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، دون أي فوز أو تسجيل أي هدف في الجولات الست الأولى من الموسم. ورغم ذلك، فاجأ الفريق الجميع وحقق فوزه الأول، بعدما تغلب على النصر بهدفين دون رد في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، ليحجز مقعده في ربع النهائي.



وجاء ذلك الانتصار بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي، في مواجهة فريق كان يُعد من أبرز المرشحين للتأهل، لكنه فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له، وعجز عن هز الشباك.



وشكل هذا الفوز نقطة تحول في مسيرة بني ياس، إذ أسهم في إعادة ترتيب صفوف الفريق ومنحه دفعة معنوية انعكست على نتائجه في الدوري، حيث نجح بعدها في تحقيق انتصارين وتنفس الصعداء.



غير أن معاناة بني ياس عادت مجدداً مع توالي النتائج السلبية، ليجد الفريق نفسه قريباً من الدخول في نفق جديد من الضغوط، قبل أن يتكرر السيناريو ذاته، ويواجه النصر مرة أخرى في توقيت حاسم، ويفوز عليه بثنائية نظيفة أمس لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ويخرج من المباراة بانتصار أعاد له التوازن وأحيا آماله في صراع البقاء.



وبين فوز أول أعاد الثقة، وثانٍ خفف حدة الأزمة، بدا النصر هذا الموسم محطة إنقاذ متكررة لبني ياس، الذي لا يزال يسعى إلى تحقيق الاستقرار وتثبيت أقدامه بعيداً عن المراكز المتأخرة في دوري أدنوك للمحترفين.