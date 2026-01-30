مواجهة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا في دوري الأبطال .. وبرشلونة يقف في طريق باريس سان جيرمان

تجدد الموعد بين ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي بعدما أوقعتهما قرعة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم معا، فيما يتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب مع غريمه المحلي موناكو.

وشاءت الصدف أن يقع ريال في مواجهة فريق مدربه السابق جوزيه مورينيو بعد ثلاثة أيام على سقوطه أمامه 2-4 في لشبونة، ما حرمه من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، فيما حسم بنفيكا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الملحق بفارق الأهداف بفضل حارسه الأوكراني أناتولي تروبين الذي سجل الهدف الرابع في الوقت بدلا من الضائع.

وأقرّ تروبين بأنه لم يكن مدركا لحسابات التأهل خلال اللحظات الأخيرة الجنونية من المباراة المثيرة، قائلا "لم أكن أفهم تماما ما الذي نحن بحاجة إليه".

وأردف "رأيت الجميع يشيرون إليّ، فتقدّمت، وبعدها أدركت أن بإمكاني التقدّم إلى الأمام. كنا نحتاج إلى هدف واحد إضافي. لا أعرف، لا أعرف ماذا أقول. كانت لحظة جنونية".

وأدت الخسارة الثالثة في 8 مباريات إلى اضطرار ريال لخوض الملحق بعد حلوله في المركز التاسع، بفارق نقطة عن كل من غريمه المحلي برشلونة وتشلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين وسبورتينغ البرتغالي التي ضمنت تأهلها المباشر بين المراكز الثمانية الأولى.

برشلونة و مانشستر سيتي في الطريق

وفي حال نجح ريال في الثأر من بنفيكا ومدربه السابق مورينيو الذي اشرف عليه بين 2010 و2013، يواجه احتمال لقاء مانشستر سيتي في ثمن النهائي بحسب القرعة التي تسحب في 27 فبراير.

وكانت القرعة مفتوحة، أي لم تُجنب الفرق من الدوري ذاته مواجهة بعضها وأيضا الفرق التي تواجهت في دور المجموعة الموحدة، فوقع باريس سان جرمان في مواجهة غريمه المحلي موناكو، ليتكرر بذلك سيناريو الموسم الماضي حين واجه مواطنه الآخر بريست في الملحق وفاز 10-0 بمجموع المباراتين في طريقه إلى اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وحل سان جيرمان في المركز الحادي عشر بعد تعادله الأربعاء في الجولة الختامية على أرضه مع نيوكاسل الإنجليزي 1-1.

وقبل المواجهة مع الفريق الإنجليزي الذي أوقعته قرعة الملحق مع كارباخ الأذربيجاني، قال المدرب الإسباني لسان جرمان لويس إنريكي إنه لا يمانع الخسارة أمام نيوكاسل شرط أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي حين أحرز فريقه اللقب.

وقال "سأقبل بالخسارة أو التعادل إذا كان ذلك يعني أننا سنفوز بدوري الأبطال. دوري الأبطال الفعلي يبدأ بعد هذه المرحلة، ونحن فريق رائع في الأدوار الإقصائية".

وفي حال نجح سان جيرمان في تخطي موناكو، سيكون عليه مواجهة برشلونة أو تشلسي الذي تغلب على الفريق الباريسي في نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي في الولايات المتحدة.

ومن جهته، يخوض إنتر ميلان، وصيف سان جرمان في نهائي النسخة الماضية، اختبارا سهلا على الورق ضد بودو غليمت النروجي، فيما يلعب مواطناه يوفنتوس وأتالانتا مع غلطة سراي التركي وبوروسيا دورتموند الألماني تواليا.

وعلى غرار ريال وبنفيكا، يتجدد الموعد بين باير ليفركوزن الألماني وأولمبياكوس اليوناني الذي تغلب على منافسه 2-0 في الجولة السابعة قبل الأخيرة من المجموعة الموحدة.

وتقام مباريات الذهاب في 17 و18 فبراير والإياب في 24 و25 منه.