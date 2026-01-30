خطوة فنية جديدة في ملف صفقات الأهلي الشتوية

أغلق النادي الأهلي المصري ملفًا جديدًا في تحركاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بإعلان رحيل أحد لاعبيه، في إطار خطة إعادة ترتيب القائمة وتوفير مساحات أمام تدعيمات جديدة، تواكب احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الأهلي، اليوم الجمعة، موافقته الرسمية على رحيل اللاعب السلوفيني نيتس جراديشار، بعد التوصل لاتفاق مع نادي أويبيشت المجري، لينتقل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود نية للبيع، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن النادي، كما غادر اللاعب بالفعل إلى المجر للالتحاق بفريقه الجديد.

وجاء قرار رحيل جراديشار بعد عام واحد فقط من انضمامه إلى الأهلي، إذ كان اللاعب قد التحق بالفريق في يناير 2025 قادمًا من الدوري المجري، دون أن يحصل على فرصة مشاركة منتظمة تضمن استمراره ضمن حسابات الجهاز الفني.

ويأتي خروج جراديشار ضمن سلسلة تغييرات شهدتها قائمة الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما وافق النادي في وقت سابق على إعارة عدد من لاعبيه، من بينهم محمد مجدي «أفشة»، وأحمد رضا، وعمر كمال، ومحمد عبد الله، إلى جانب رحيل مصطفى العش، والمغربي أشرف داري.

وربطت تحركات الأهلي الأخيرة برغبته في إبرام صفقة هجومية جديدة، حيث يمهد رحيل جراديشار الطريق أمام التعاقد مع المهاجم الأنجولي إيليتسن كامويش، لاعب ترومسو النرويجي، ضمن خطة تدعيم الخط الأمامي بعناصر جديدة خلال الميركاتو الشتوي.

وفي السياق نفسه، واصل الأهلي تدعيم صفوفه بعدة صفقات، أبرزها التعاقد مع مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا، والمغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء البيضاوي، إلى جانب ضم عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، وأحمد عيد ظهير أيمن المصري، وهادي رياض مدافع بتروجت.

وتعكس هذه التحركات اتجاه الأهلي نحو غربلة قائمته، بالتوازي مع دعم الصفوف بعناصر جديدة، في محاولة لتحقيق التوازن الفني المطلوب قبل استكمال المنافسات المحلية والقارية خلال النصف الثاني من الموسم.