تصريحات تلفزيونية تكشف تفاصيل غير معلنة في أزمة إمام عاشور

كشفت تصريحات تلفزيونية جديدة عن جوانب إضافية في أزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي المصري، بعد تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، لتضيف تفاصيل إدارية إلى واقعة الغياب التي شغلت الرأي الرياضي خلال الساعات الماضية.

وأعلن الإعلامي مدحت شلبي، أن أحد لاعبي الأهلي طلب من زوجته التواصل مع زوجة إمام عاشور، بحكم العلاقة الشخصية التي تجمع بين الأسرتين، في محاولة لفهم سبب غياب اللاعب والتواصل معه بشكل غير رسمي.

وأوضح شلبي أن زوجة إمام عاشور رفضت الرد على الاتصالات الهاتفية التي تلقتها في هذا الشأن، وهو ما زاد من صعوبة الوصول إلى اللاعب، بالتزامن مع فشل محاولات التواصل المباشر معه من جانب إدارة النادي.

وأكد شلبي أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كان في حالة غضب شديد عقب الواقعة، مشيرًا إلى أنه تواصل مباشرة مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لمتابعة الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن الخطيب كان صاحب الكلمة العليا في العقوبة التي فرضت على إمام عاشور، والتي تضمنت توقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، إلى جانب استبعاده من التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين، بسبب تغيبه عن السفر دون إذن مسبق.

وأضاف شلبي أن الجهاز الفني للأهلي لم يكن بعيدًا عن حالة الاستياء، حيث عبر المدير الفني ييس توروب عن غضبه من تصرف اللاعب، سواء بعدم اللحاق بالبعثة أو الغياب عن مواجهة مهمة أمام يانغ أفريكانز في بطولة قارية.

ويخوض الأهلي مواجهة يانغ أفريكانز مساء غدًا السبت، وهو متصدر المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الفريق التنزاني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في لقاء يعد مهمًا في مسار التأهل.