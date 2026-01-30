تصريحات نارية من قناة الأهلي ضد إمام عاشور

فتحت قناة النادي الأهلي المصري ملف أزمة إمام عاشور، عقب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، في تناول مباشر حمل اللاعب مسؤولية الواقعة، وربطها بلوائح الانضباط المعمول بها داخل النادي.

وقال عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، عبر شاشة القناة، إنه يشعر بالحزن بسبب تصرف إمام عاشور، مشيرًا إلى أن ما أقدم عليه كلفه الإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، وهي عقوبة وصفت بأنها قاسية لكنها متوافقة مع لوائح النادي.

وأضاف القيعي أنه لا يعلم حتى الآن السبب الحقيقي وراء تصرف اللاعب، موضحًا أن قرار إعلان التفاصيل من عدمه يظل حقًا أصيلًا لإدارة الأهلي، مؤكدًا أن النادي أحيانًا يتحمل ضغوطًا إضافية بدافع الحفاظ على صورة بعض اللاعبين رغم ارتكابهم أخطاء واضحة.

واستعرض القيعي سوابق انضباطية في تاريخ الأهلي، مؤكدًا أن النادي لم يتردد سابقًا في إيقاف 17 لاعبًا من العناصر الأساسية قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر، وخوض المباراة بالناشئين، من أجل تثبيت القواعد الداخلية، كما أوقف في وقت سابق نجمه الأسبق محمد أبو تريكة لمدة شهرين ووقع عليه غرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه، بعد رفضه خوض مباراة إنبي في السوبر المصري.

وأوضح أن إمام عاشور مطالب بالجلوس مع إدارة النادي وتفسير تصرفه بشكل مباشر، مشددًا على أن الضغوط لا تحقق مكاسب، سواء على مستوى تعديل الوضع المالي أو التفكير في الرحيل إلى نادٍ آخر، معتبرًا أن الطريق الوحيد هو الالتزام.

ووجه القيعي رسالة إلى جماهير الأهلي، طالبهم خلالها بعدم الالتفات إلى الشامتين، قائلًا: «الشامت مجروح، ويريد أن تشعر كمشجع للأهلي بالضيق»، في إشارة إلى محاولات استغلال الأزمة للنيل من النادي وجماهيره.

واختتم القيعي حديثه بالتأكيد على أن الصفقات داخل الأهلي لا تبرم بدافع المكايدة، موضحًا أن قيمة أي لاعب تقاس بمدى تأثيره داخل الفريق، والتزامه، وقدرته على تحمل المسؤولية.