اليوم قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة مرحلة جديدة من دوري أبطال أوروبا مع إجراء قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ 16، وسط ترقب جماهيري لمعرفة شكل المواجهات المقبلة، في ظل وجود عدد كبير من الأندية الكبرى التي لم تحسم عبورها المباشر إلى الأدوار الإقصائية بعد.

وتأتي القرعة بعد ختام الجولة الثامنة من مرحلة الدوري، التي أسفرت عن تأهل 8 أندية مباشرة إلى دور الـ 16، مقابل انتقال 16 فريقًا إلى مرحلة الملحق، مقابل خروج 12 ناديًا من المنافسة نهائيًا، بحسب نظام البطولة المعتمد في النسخة الحالية.

وضمت قائمة الأندية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16 كلًا من آرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشيلسي، سبورتنغ لشبونة، ومانشستر سيتي، بعدما أنهت مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى.

وشارك في الملحق أصحاب المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين، مع حضور أسماء ثقيلة مثل ريال مدريد، باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد، إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، ما يرفع من قوة المنافسة في هذه المرحلة ويجعلها مليئة بالمواجهات القوية.

وتجرى قرعة الملحق اليوم الجمعة 30 يناير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، والواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، على أن تنقل مباشرة عبر قناة beIN Sports الإخبارية.

وتقام مباريات الذهاب في الملحق يومي 17 و18 فبراير، بينما تلعب مواجهات الإياب يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وفق جدول زمني حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتجرى المواجهات بنظام محدد، حيث يلتقي أصحاب المراكز من 9 إلى 16 مع الفرق التي أنهت مرحلة الدوري في المراكز من 17 إلى 24، على أن تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق الأعلى ترتيبًا في مرحلة الدوري.

وتسمح لوائح البطولة بإمكانية مواجهة فريقين سبق لهما اللعب سويًا في مرحلة الدوري، كما قد تشهد القرعة لقاءات بين أندية من الدولة نفسها، وهو ما يمنح طابعًا تنافسيًا قويًا قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.