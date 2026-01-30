واقعة المطار ترفع إمام عاشور إلى صدارة الغرامات التاريخية في الأهلي

فرضت إدارة النادي الأهلي المصري عقوبة غير مسبوقة على إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد تغيبه عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، في واقعة بدأت داخل مطار القاهرة وانتهت بقرار إداري صارم، وضع اسم اللاعب على رأس قائمة الغرامات المالية في تاريخ النادي.

وجاءت تفاصيل الواقعة مع عدم حضور إمام عاشور إلى مطار القاهرة صباح أمس الخميس، رغم إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث انتظرت البعثة وصوله دون جدوى، قبل أن تفشل جميع محاولات التواصل معه بعد إغلاق هاتفه وعدم الرد على مسؤولي النادي.

وأعلن الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه على اللاعب، بسبب تغيبه عن السفر دون إذن مسبق، مع إغلاق الهاتف وعدم التواصل، لتصبح هذه العقوبة الأكبر في تاريخ النادي بحق لاعب واحد، متجاوزة كل الغرامات السابقة المعلنة.

وربطت هذه العقوبة بالسوابق الانضباطية للاعب منذ انضمامه إلى الأهلي، إذ تعد الغرامة الثانية التي يعلن عنها رسميًا بحقه، في ظل سياسة النادي التي اعتادت عدم الكشف عن تفاصيل العقوبات المالية، باستثناء حالات محددة كان إمام عاشور طرفًا فيها.

وسبق أن وقع الأهلي غرامة مالية قدرها مليون جنيه على إمام عاشور يوم 28 نوفمبر 2024، بعد دخوله في اشتباك مع محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرماه، قبل مواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بقرار صدر حينها عن محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي.

ورفعت العقوبة الأخيرة إجمالي الغرامات المعلنة على إمام عاشور إلى مليونين ونصف المليون جنيه، ليصبح اللاعب الأعلى من حيث القيمة المالية للعقوبات في تاريخ الأهلي، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا من جانب النادي.

وامتدت قرارات الأهلي لتشمل جوانب أخرى، حيث قرر النادي استبعاد إمام عاشور لمدة أسبوعين من التدريبات الجماعية، مع خضوعه لتدريبات منفردة، في إطار تطبيق لائحة الانضباط الداخلية، إلى جانب الغرامة المالية.

وأعادت هذه العقوبة ترتيب قائمة أكبر الغرامات في تاريخ الأهلي، والتي تضم أسماء بارزة، يأتي في مقدمتها محمود تريزيغيه، الذي فرضت عليه غرامة مالية قدرها مليون جنيه في 16 يونيو 2025، بعد تجاوزه ترتيب مسددي ركلات الجزاء خلال مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

ويأتي اسم محمود كهربا ضمن أبرز الحالات في سجل الغرامات داخل الأهلي، بعدما قررت إدارة النادي توقيع غرامة مالية ضده قدرها مليون جنيه يوم 21 أكتوبر 2024، بسبب تصرفاته عقب مباراة سيراميكا في السوبر المصري، حيث أبدى اعتراضه على عدم مشاركته أساسيًا في اللقاء، وتصرف بصورة اعتبرتها الإدارة مخالفة للائحة الانضباط داخل معسكر الفريق، ما ترتب عليه اتخاذ قرار فوري بتوقيع الغرامة المالية، ولم تكن هذه الواقعة الأولى، إذ سبق أن وقع الأهلي غرامة مالية مماثلة على اللاعب يوم 2 سبتمبر 2020، عقب دخوله في مشادة مع قائد الفريق محمد الشناوي، في واقعة شهدت آنذاك تدخل الإدارة لفرض عقوبة مالية مباشرة.

وسجل تاريخ الأهلي أيضًا غرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه على صالح جمعة في 29 سبتمبر 2016، بسبب تغيبه عن التدريبات، فيما تعود إحدى أقدم الغرامات الكبرى إلى محمد أبو تريكة، الذي عوقب بمبلغ نصف مليون جنيه في 12 سبتمبر 2012، بعد رفضه المشاركة في مباراة السوبر المصري عقب أحداث بورسعيد.

وثبتت واقعة المطار اسم إمام عاشور في صدارة الغرامات التاريخية داخل الأهلي، مؤكدة استمرار سياسة النادي في فرض الانضباط المالي والسلوكي على جميع لاعبيه، دون استثناء، مهما كان الاسم أو الدور داخل الفريق.