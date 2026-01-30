إنفانتينو يكشف عن ملعبه المفضل في العالم

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن الملعب الذي يحتل مكانة استثنائية في قلبه، مؤكدًا أن ملعب سان سيرو – جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو الإيطالية هو الأفضل في العالم من وجهة نظره، ليس فقط بقيمته الرياضية، بل بما يحمله من ذكريات إنسانية عميقة.

وأوضح إنفانتينو، عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، أن اختيار ملعب مفضّل ليس أمرًا سهلًا في عالم يعجّ بالملاعب الأسطورية، إلا أن سان سيرو يبقى حالة خاصة وارتباطًا وجدانيًا لا يتكرر.

وأضاف رئيس فيفا أن هذا الملعب العريق كان شاهدًا على أول تجربة كروية حقيقية في حياته، حين حضر مباراة لفريق إنتر ميلان برفقة والده، في لحظة وصفها بأنها الشرارة الأولى التي أشعلت عشقه لكرة القدم.

وقال رئيس فيفا في تدوينته: «اختيار الملعب المفضّل ليس أمرًا سهلًا، لكن سان سيرو – ملعب جوزيبي مياتزا – سيبقى دائمًا له مكانة خاصة في قلبي».

وتابع: «هناك، أثناء مشاهدة إنتر مع والدي، حضرت أول مباراة حقيقية لي ووقعت في حب كرة القدم حقًا».

ويُعد ملعب سان سيرو أحد أكثر الملاعب شهرة في تاريخ كرة القدم، واحتضن على مدار عقود أعظم المباريات الأوروبية والعالمية، ليظل رمزًا كرويًا يتجاوز حدود الزمان والمكان، تمامًا كما اختصره إنفانتينو: ملعب صنع الشغف قبل البطولات.