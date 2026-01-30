من الحضري إلى تروبين.. حراس مرمى كتبوا بأهدافهم انتصارات من ذهب

في عالم كرة القدم، هناك لحظات لا تُنسى، حين يتحول حارس المرمى من خط الدفاع الأخير إلى بطل هجومي يصنع المعجزات. ومن الركلات الصاروخية إلى الرأسيات القاتلة في اللحظات الأخيرة، كتب هؤلاء الرجال قصصًا تبقى محفورة في ذاكرة الجماهير.

ومساء الأربعاء الماضي، شهد الملعب مشهدًا أسطوريًا جديدًا، عندما ارتقى أناتولي تروبين، وسط صمت الجماهير المتوترة، برأسه في الدقيقة 98 ليهز شباك ريال مدريد، ويضمن لبنفيكا البقاء في دوري أبطال أوروبا، في لحظة مليئة بالدراما والانتصار.

ولعل أروع هذه اللحظات سبق أن عاشها عدد من حراس المرمى العالميين، منهم الحارس المصري السابق عصام الحضري، الذي لُقب بـ«السد العالي»، وأبدع بهدف مذهل من ركلة حرة غير مباشرة للأهلي ضد كايزر تشيفز في البطولة الأفريقية، ليخلد اسمه في تاريخ كرة القدم العربية.

ومعه في القائمة أوسكارين ماسولوكي، الذي أنقذ فريق باروكا من الهبوط بركلة مقصية في الدقيقة 96 عام 2016، وجعل قلوب الجماهير تتوقف من الفرحة، وجيمي جلاس، الذي سجل هدفه الحاسم لكارلايل ضد بليموث عام 1999، لينقذ الفريق من الهبوط ويهدي المشجعين فرحة لا توصف.

وكذلك أليسون بيكر، الذي رفع رأسه عاليًا وسجل هدفًا رأسيًا حاسمًا في مايو 2021، بعد أيام من ولادة ابنه وفقدان والده، ليحول الألم إلى انتصار مؤثر، وأسمير بيغوفيتش، الذي أرسل الكرة من منتصف الملعب لمسافة 91.9 مترًا، ليكتب أطول هدف في تاريخ اللعبة، ويثبت أن المستحيل ممكن.

ومعهم روجيريو سيني، الحارس البرازيلي الذي سجل 131 هدفًا خلال مسيرته بين ركلات جزاء وحرة، ليصبح أيقونة هجومية غير مسبوقة في تاريخ اللعبة، وألبرتو برينيولي وإيفان بروفيديل، اللذان سجلا أهدافًا رأسية في اللحظات الأخيرة، كأنهما منقذان يظهران من العدم ليغيرا مصير فرقهم، والأسطورة بيتر شميشيل، الذي استغل فرصة نادرة ليسجل هدفًا مع أستون فيلا عام 2001، ليترك بصمته في الدوري الإنجليزي.

وتلك اللحظات تثبت أن حراس المرمى ليسوا مجرد حائط صد، بل يمكنهم، في ثوانٍ معدودة، أن يتحولوا إلى أبطال يهاجمون، يصنعون التاريخ، ويتركون بصمة خالدة لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة اللعبة.