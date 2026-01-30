إيغور جيسوس نجم الشباب السابق يسطع أوروبيًا

يواصل إيغور جيسوس رحلة التألق بعد رحيله عن شباب الأهلي في يناير 2025، حيث تألق مجددًا مع ناديه الجديد نوتنغهام فورست الإنجليزي، بتسجيل هدفين قاد بهما فريقه لفوز ساحق 4-0 على ضيفه فيرينكفاروش، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

ورفع جيسوس رصيده إلى ستة أهداف في ست مباريات متتالية، مضيفًا هدفين آخرين إلى سوء حظ الضيوف الذين استهلوا المباراة بهدف عكسي مبكر. وبهذا الأداء المميز، اختتم نوتنغهام فورست مرحلة المجموعات بطريقة هجومية لافتة، وهو يستعد الآن لمواجهة الأدوار الإقصائية، حيث سيكون مطالبًا ببذل أقصى الجهد لتحقيق مزيد من الإنجازات الأوروبية.

ويُذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع إيغور جيسوس في أكتوبر 2020، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، قادمًا من نادي كوريتيبا البرازيلي، وتم قيده في فئة اللاعب المقيم، وتألق بشكل لافت مع «الفرسان»، وكان على أعتاب تمثيل منتخب الإمارات الرسمي، قبل أن يقرر الرحيل والانتقال إلى نادي بوتافوغو في البرازيل، حيث استدعاه منتخب بلاده أكثر من مرة لاحقًا.