نجم ريال مدريد على أعتاب الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن تحركات إنجليزية جادة تستهدف ضم جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، في ظل اهتمام متزايد بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة. وانضم بيلينغهام إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، ليصبح أحد أغلى صفقات النادي خلال السنوات الأخيرة.



وساهم اللاعب الإنجليزي في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الأوروبي، وفرض نفسه ضمن العناصر الأساسية للفريق خلال موسمه الأول.

وشهد الموسم الحالي تراجعًا نسبيًا في مردود بيلينغهام الهجومي، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة شارك بها في مختلف المسابقات.



وأشار موقع «CaughtOffside» إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب، موضحًا أن إدارة النادي تستعد لتقديم عرض مالي ضخم تصل قيمته إلى 150 مليون يورو. وبدأ بيلينغهام مسيرته الاحترافية مع برمنغهام سيتي قبل الانتقال إلى بوروسيا دورتموند، ثم خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسباني، عبر بوابة ريال مدريد.

ويرتبط لاعب منتخب إنجلترا بعقد ممتد مع ريال مدريد حتى صيف 2029، وهو ما يمنح النادي الإسباني أفضلية واضحة في أي مفاوضات محتملة خلال الفترة المقبلة.