تعثر البطائح والجزيرة بالتعادل في دوري المحترفين

شهد استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، مساء اليوم الخميس، مباراة متكافئة، جمعت بين البطائح وضيفه الجزيرة، ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل 1-1، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، ويرفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة، والجزيرة إلى 22 نقطة، وافتتح البطائح التسجيل في الدقيقة 3 بتسديدة من عزيز غانييف، وتعادل الجزيرة في الدقيقة 61، بكرة رأسية من سايمون بانزا.



وانطلقت المباراة بشكل صادم ومبكر للجزيرة، بعدما باغت البطائح الجميع بهدف في الدقيقة الثالثة عبر عزيز غانييف، الذي أطلق تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد استلام تمريرة متقنة من زميله دانيل بيسا، وأعطت هذه البداية المفاجئة البطائح ثقة نادرة، بعد أن اعتاد الفريق على تلقي الأهداف أولاً في مواجهاته السابقة، ولكن وعلى غير المتوقع جاءت الدقائق التالية للشوط الأول أقل من المتوقع، ولم يتمكن الجزيرة من فرض سيطرته على اللقاء بسبب البطء في التحضير، وغياب التركيز في التمريرة الأخيرة، ما منح مدافعي البطائح السيطرة على مجريات اللعب. ولعبت تقنية الفيديو دورها في الدقيقة 41 بعد مطالبة الجزيرة بركلة جزاء، ولكن حكم الساحة رفض الطلب، لينتهي الشوط بتقدم البطائح 1-0.



وفي الشوط الثاني حاول الجزيرة قلب الطاولة، ونجح في الدقيقة 61، عندما انطلق ريتشارد أكونور من الجهة اليسرى، ولعب كرة عرضية مثالية، ارتقى لها سايمون بانزا، وحولها برأسه في الشباك، معيداً المباراة إلى نقطة البداية.

وارتفع إيقاع اللعب في الدقائق الأخيرة، وظهرت فرص هجومية متبادلة من الفريقين، إلا أن تفوق الدفاع وحارسي المرمى أبقى النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية مباراة جاءت أقل من المتوقع فنياً من الطرفين، ويظل البطائح بهذا التعادل مهدداً بخطر الهبوط، فيما تزيد صعوبة مهمة الجزيرة في العودة إلى المنافسة على صدارة الدوري، لتظل الإثارة قائمة في الجولات المقبلة.