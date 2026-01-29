بقرار رسمي ضد إمام عاشور.. أقسى عقوبة في تاريخ الأهلي المصري





أعلن النادي الأهلي المصري توقيع عقوبة انضباطية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه، إلى جانب خضوع اللاعب لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

وجاء القرار على خلفية غياب اللاعب عن السفر صباح اليوم دون إخطار مسبق، ما ترتب عليه عدم انضمامه لبعثة الفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد الجهاز الإداري على تطبيق اللائحة الداخلية للنادي دون استثناءات، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل الفريق خلال المرحلة الحالية من المنافسات القارية.

ويؤدي إمام عاشور برنامجه التدريبي بشكل فردي لحين انتهاء فترة الإيقاف، على أن يعود بعدها للانتظام في التدريبات الجماعية وفق رؤية الجهاز الفني.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا، في ظل سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا.