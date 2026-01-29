الدوري الإنجليزي يجمد ريان غيغز

كشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قررت تجميد خططها لإدراج أسطورة مانشستر يونايتد، الويلزي ريان غيغز، ضمن قاعة مشاهيرها، وذلك في أعقاب محاكمته السابقة بتهم تتعلق بالاعتداء المنزلي على شريكته السابقة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «التلغراف»، كان من المقرر أن يكون غيغز، البالغ من العمر 52 عاماً، عضواً مؤسساً في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب آلان شيرر، عند إطلاق الفكرة المستوحاة من النموذج المعتمد في الرياضات الأمريكية، إلا أن اسمه سحب بهدوء من عملية الترشيح في ظل القضايا القانونية التي واجهها آنذاك.



وكان من المفترض الإعلان عن أول دفعة من الأعضاء في عام 2020، غير أن إطلاق قاعة المشاهير تأجل بسبب جائحة «كوفيد 19»، وخلال فترة التأجيل، كانت لجنة الترشيح على دراية بالتطورات المتعلقة بقضية غيغز، وفقاً للتقرير.

وفي يوليو 2023، تمت تبرئة غيغز من التهم الموجهة إليه، وشملت مزاعم بالاعتداء على شريكته السابقة كيت غريفيل وشقيقتها إيما، ونفى غيغز جميع الاتهامات، مؤكداً أنه لم يفقد السيطرة على نفسه خلال الشجار الذي وقع في منزله بمدينة وورسلي في مانشستر الكبرى في نوفمبر 2020.



وفشلت هيئة المحلفين عام 2022، في التوصل إلى أحكام بشأن التهم، مع التخطيط لإعادة المحاكمة في العام التالي، قبل أن تعلن دائرة الادعاء الملكية لاحقاً عدم المضي قدماً في القضية، بسبب عدم رغبة المدعية في الإدلاء بشهادتها مجدداً، وتأثير القضية السلبي على الأسرة.

وقال ممثل عن غيغز: «الموقف واضح، فقد كان دائماً بريئاً من هذه التهم، وقيلت بحقه الكثير من الأكاذيب»، وعلى خلفية القضية، تنحى غيغز عن منصبه كمدرب لمنتخب ويلز عام 2020، قبل أن يستقيل رسمياً بعد عامين.

وتشير التقارير إلى أن المطالبات قد تتزايد لإعادة النظر في إدراج غيغز ضمن قاعة المشاهير، بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تبرئته، لا سيما في ظل وجود أسماء أخرى ضمن القاعة رغم تعرضها لعقوبات أو إدانات سابقة.

وتضم قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً 24 لاعباً، من بينهم آلان شيرر، تيري هنري، إريك كانتونا، روي كين، ديفيد بيكهام، واين روني، ديدييه دروغبا، سيرجيو أغويرو، غاري نيفيل، وإيدن هازارد، إلى جانب أسماء أخرى بارزة.



ويعتمد اختيار أعضاء قاعة المشاهير على تصويت الجمهور وقائمة مختصرة تحددها لجنة مختصة، قبل أن يقوم الأعضاء الحاليون في القاعة بالاختيار النهائي.

وأكد متحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز لصحيفة «التلغراف»، أن القائمة المختصرة تتم مراجعتها سنوياً وفق عدد من المعايير، من بينها التصويت السابق، والفترات الزمنية، ومراكز اللاعبين، وإنجازاتهم.

ويعد غيغز أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً في التاريخ، إذ شارك في 963 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 168 هدفاً، وكان جزءاً من الفريق الأسطوري الذي حقق الثلاثية، إلى جانب فوزه بـ13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة.