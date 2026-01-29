رونالدو وجورجينا يبنيان قصر الأحلام على الريفييرا البرتغالية



في قصة تفيض فخامة ورغبة في الاستقرار العائلي، يواصل كريستيانو رونالدو، وجورجينا رودريغيز، توسيع إمبراطوريتهما العقارية بأسلوب يفوق الخيال.



الزوجان اللذان التقيا مصادفة في متجر غوتشي في مدريد عام 2016، قررا أن يحولا حلمهما إلى حقيقة على الساحل البرتغالي، ببناء قصر مذهل في بلدة كاسكايس، مساحته 5000 متر مربع على قطعة أرض شاسعة تبلغ 12000 متر مربع.



والقصر الذي قدرت قيمته بـ21.6 مليون جنيه إسترليني وفق مجلة «سيمانا» الإسبانية، لا يقتصر على روعة التصميم المعماري فحسب، بل يضم مسبحين داخلياً وخارجياً، وسينما منزلية، وصالة رياضية حديثة تلبي شغف رونالدو باللياقة البدنية، إضافة إلى حدائق غناء متعددة تزين أرجاء المكان.



ولكن الميزة الأكثر إثارة للدهشة في هذا المنزل ليست فقط مرافقه الرياضية أو الترفيهية، بل مرآبه الضخم الذي يتسع لعشرين سيارة، مكان مثالي لمجموعة السيارات الضخمة التي يمتلكها النجم البرتغالي، والتي تقدر قيمتها أحياناً بأكثر من القصر نفسه.



ورونالدو ورودريغيز يسعيان للاستقرار مع أطفالهما الخمسة في منزل يمنحهم الخصوصية والراحة، بعد سنوات من التنقل بين العقارات حول العالم، من توسكانا إلى مدريد، ومن الرياض إلى دبي.