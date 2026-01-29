الذكاء الاصطناعي يرشح أرسنال للفوز بدوري أبطال أوروبا



أسدل الستار على مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بسيناريوهات مثيرة وتقلبات دراماتيكية، لتكشف شركة «أوبتا» المتخصصة في تحليل البيانات، عبر نموذجها القائم على الذكاء الاصطناعي، عن توقعاتها لهوية النادي الأقرب للتتويج باللقب هذا الموسم.



وبحسب توقعات «أوبتا» الصادرة عقب ختام دور المجموعات، يتصدر أرسنال قائمة المرشحين للفوز بالبطولة بنسبة بلغت 29.84%، بعد تقديمه مرحلة مجموعات مثالية، حصد خلالها العلامة الكاملة، متقدماً على بايرن ميونيخ، الذي حل ثانياً في الترتيب.



وأظهرت توقعات أوبتا حضوراً قوياً لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ جاء مانشستر سيتي في المركز الثالث بنسبة 10.49%، يليه ليفربول 8.95%، ثم تشيلسي 7.54%، في مؤشر واضح على قوة الأندية الإنجليزية في سباق اللقب هذا الموسم.



أما بايرن ميونيخ فجاء في المركز الثاني بنسبة 14.90%، بينما حل برشلونة سادساً 7.01%، واضطر باريس سان جيرمان، الذي صعب مهمته في دور المجموعات، إلى الاكتفاء بالمركز السابع بنسبة 5.10%، ما يعني خوضه الأدوار الإقصائية بطموحات أقل مقارنة بالمنافسين.



وتراجع ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 1.88% فقط، خلف أندية مثل نيوكاسل، وإنتر ميلان، وسبورتينغ لشبونة.



ومع انطلاق الأدوار الإقصائية تبقى هذه التوقعات قابلة للتغير، إلا أن أرقام أوبتا تؤكد أن أرسنال يدخل المراحل الحاسمة بوصفه المرشح الأبرز، للعودة إلى منصة التتويج الأوروبية لأول مرة في تاريخه.