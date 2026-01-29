فيديو صادم لمشجع بعد هدف حارس بنفيكا أمام ريال مدريد

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق ردة فعل غاضبة لأحد المشجعين عقب تسجيل حارس بنفيكا، أناتولي تروبين، هدفًا متأخرًا في شباك ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة لقطة غير معتادة في الدقائق الأخيرة، بعدما تقدم تروبين لتنفيذ كرة ثابتة لفريقه، ونجح في تسجيل الهدف الرابع لبنفيكا، ليحسم نتيجة اللقاء ويضمن للفريق البرتغالي التأهل إلى ملحق دور الـ 16.

وتلقى ريال مدريد الخسارة بنتيجة 4-2 في ختام مرحلة الدوري، ليكتفي بالمركز التاسع، ويفقد فرصة التأهل المباشر، في لقاء شهد طرد لاعبين من صفوفه قبل نهاية الوقت الأصلي.

وتسبب الهدف المتأخر في خروج أولمبيك مارسيليا من المنافسة القارية، بعدما تراجع إلى المركز الخامس والعشرين بفارق الأهداف، وهو ما انعكس في ردود فعل جماهيرية غاضبة، كان أبرزها المقطع المتداول لمشجع حطم جهاز التلفاز فور تسجيل الهدف.

ووثقت اللقطات احتفال لاعبي بنفيكا بالهدف داخل الملعب، إلى جانب رد فعل قوي من الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو عقب تأكد عبور الفريق إلى الملحق.

وانضم تروبين بهذا الهدف إلى قائمة محدودة من حراس المرمى الذين سجلوا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح خامس حارس يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة، وفق إحصاءات متخصصة.