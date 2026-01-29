منافسون من العيار الثقيل في انتظار مانشستر سيتي بدوري الأبطال

حسم مانشستر سيتي تأهله المباشر إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على غلطة سراي التركي بهدفين دون مقابل في الجولة الختامية من مرحلة الدوري، ليضمن موقعه بين الفرق الثمانية الأولى.

وقدم فريق المدرب بيب غوارديولا أداءً منظمًا في المباراة، بعدما افتتح النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل مبكرًا، قبل أن يعزز ريان شرقي التقدم بهدف ثانٍ، في لقاء شهد تحقيق غوارديولا فوزه رقم 400 أوروبيًا.

وأنهى مانشستر سيتي مرحلة الدوري في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد وإنتر ميلان، ليحجز بطاقة العبور المباشر إلى الأدوار الإقصائية دون الحاجة لخوض مرحلة الملحق.

وينتظر الفريق الإنجليزي مواجهة أحد أربعة أندية تأهلت عبر الملحق المؤهل لدور الـ 16، وهي ريال مدريد، وإنتر ميلان، وبنفيكا، وبودو غليمت النرويجي، وفق مسار القرعة المعتمد.

وسبق لمانشستر سيتي مواجهة ريال مدريد خلال مرحلة الدوري في النسخة الحالية وخرج فائزًا، بينما تقابل الفريقان في مرحلة الملحق بالموسم الماضي، ونجح ريال مدريد في العبور بعد الفوز ذهابًا وإيابًا.

وخاض مانشستر سيتي مواجهة أمام بودو غليمت في مرحلة الدوري بالموسم الحالي وتلقى الخسارة، في حين تعود آخر مواجهة جمعته بإنتر ميلان إلى نهائي نسخة 2022-2023، الذي حسمه الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل.

ويفتح احتمال مواجهة بنفيكا الباب أمام صدام بين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، في لقاء سبق أن تكرر بين المدربين في أكثر من مناسبة، كان آخرها في الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021.

وتنتظر مانشستر سيتي قرعة دور الـ 16 لتحديد خصمه، قبل انطلاق مباريات هذا الدور خلال شهر مارس، في مرحلة تتطلب تجاوز اختبارات قوية لمواصلة مشوار الدفاع عن حضوره القاري.