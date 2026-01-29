خريطة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا حتى النهائي

انتهت مرحلة الدوري من أبطال أوروبا، لتتضح ملامح الطريق المؤدي إلى المباراة النهائية، مع انتظار قرعة الملحق أولًا، ثم قرعة دور الـ16، وفق النظام الجديد المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وضمنت ثمانية أندية التأهل المباشر إلى دور الـ16، وهي آرسنال، وبايرن ميونخ، وليفربول، وتوتنهام، وبرشلونة، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وسبورتنغ لشبونة، بعدما أنهت مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى.

ويخوض ستة عشر فريقًا مرحلة الملحق من أجل حجز المقاعد المتبقية في دور الـ16، يتقدمها ريال مدريد، وباريس سان جيرمان حامل اللقب، وإنتر ميلان وصيف النسخة الماضية، إلى جانب أندية بارزة أخرى تنتظر حسم مصيرها في فبراير.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسار البطولة حتى النهائي مسبقًا، بحيث تعرف طرق الفرق المتأهلة إلى الأدوار التالية فور انتهاء قرعة الملحق ودور الـ 16، ما يسمح بتوقع المواجهات المحتملة في ربع النهائي ونصف النهائي.

وتشير المسارات المعلنة إلى احتمالية التقاء برشلونة وباريس سان جيرمان في دور الـ 16، في حال عبور الفريق الفرنسي من الملحق، كما يفتح الطريق ذاته الباب أمام مواجهة قوية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدور نفسه.

ويضع المسار المحتمل أندية آرسنال وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وريال مدريد في جانب واحد من الجدول، ما قد يؤدي إلى مواجهات مبكرة بين هذه الفرق في ربع النهائي، حال تجاوزها أدوارها الأولى.

ويضع الجانب الآخر من الجدول فرقًا مثل برشلونة وباريس سان جيرمان وتوتنهام وتشيلسي وأتلتيكو مدريد في مسار متقاطع، ما يجعل الطريق إلى النهائي مزدحمًا بالأسماء الكبيرة.

وتبقى مباريات الملحق العامل الأساسي في اكتمال صورة الأدوار الإقصائية، على أن تجرى قرعة دور الـ 16 يوم 27 فبراير المقبل، قبل انطلاق مباريات هذا الدور في شهر مارس.

ويعتمد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا على تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يتنافس أصحاب المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين في مرحلة الملحق بنظام الذهاب والإياب، لحسم بقية المقاعد.