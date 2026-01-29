رونالدو يحجز مكانه داخل البيت الأبيض

احتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة تجمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل مكتبه في البيت الأبيض، في لقطة جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأظهرت الصورة ترامب ورونالدو وهما يتصافحان داخل المكتب البيضاوي، بعدما علقها الرئيس الأمريكي ضمن الصور المعروضة على جدران مكتبه، في خطوة لفتت الانتباه إلى العلاقة التي جمعت الطرفين خلال لقاء سابق.

واستضاف البيت الأبيض كريستيانو رونالدو في مأدبة عشاء رسمية أُقيمت يوم 18 نوفمبر الماضي، حيث رحب ترامب بالنجم البرتغالي، وأشاد بمسيرته، معربًا عن سعادته باستقباله، كما أشار إلى إعجاب نجله بارون باللاعب.

وعبر ترامب خلال اللقاء عن تقديره لرونالدو، واصفًا إياه بشخصية مميزة، في حديث دار داخل أروقة البيت الأبيض بحضور عدد من المدعوين، قبل أن تتحول صورة اللقاء لاحقًا إلى جزء من مقتنيات المكتب الرئاسي.