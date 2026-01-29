نجم توتنهام ينجو من حادث خطير ليتألق في ليلة الأبطال



كشفت لقطات جديدة عن مدى خطورة حادث تحطم سيارة فيراري، تبلغ قيمتها نحو 400 ألف جنيه إسترليني، تعرض له نجم توتنهام الإنجليزي راندال كولو مواني، بعدما انفجر أحد إطارات سيارته أثناء قيادته على الطريق السريع.



وتعرض المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً للحادث أول من أمس الثلاثاء، أثناء توجهه إلى مطار ستانستيد للسفر مع بعثة توتنهام إلى ألمانيا، استعداداً لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.



وأدى انفجار الإطار إلى تعطل سيارته وتركه عالقاً على الطريق، قبل أن يتدخل زميله في الفريق ويلسون أودوبيرت، الذي كان يقود خلفه في مقاطعة هيرتفوردشاير، لمساعدته.

ورغم تأخرهما في الوصول، شارك كولو مواني وأودوبيرت أساسيين في مباراة فرانكفورت مساء أمس الأربعاء، ونجح كولو مواني في تسجيل الهدف الأول، ليسهم في فوز توتنهام بهدفين دون رد.



وأظهرت اللقطات الإطار الأمامي الأيمن المنفصل وهو يسد أحد مسارات الطريق السريع، فيما علقت سيارة فيراري بوروسانجي السوداء بين الحارات، ما تسبب في تباطؤ حركة المرور.

وقال أحد شهود العيان لوكالة «إس دبليو إن إس»: «كانوا يسيرون بسرعة كبيرة، وبعد دقيقة اضطررت لتفادي الإطار الذي كان في منتصف الطريق، وكانت السيارة محطمة تماماً في المسار الأوسط، ولم يكن علي الانحراف بشدة، لكن الإطار كان لا يزال هناك».



وأكد توماس فرانك، مدرب توتنهام، أن اللاعبين لم يتعرضا لأي إصابات جراء الحادث، قائلاً: «كلاهما بخير، وللأسف تعرضا لحادث بسيط بسبب انفجار إطار، ما تسبب في تأخر سفرهما قليلاً، لكنهما بخير تماماً».



وتعد سيارة فيراري بوروسانجي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تنتجها الشركة الإيطالية، ويبلغ سعرها الأساسي نحو 313 ألف جنيه إسترليني، إلا أن الإضافات الاختيارية غالباً ما ترفع قيمتها إلى أكثر من 400 ألف جنيه.



ويأتي الحادث في وقت يعاني فيه توتنهام من نقص حاد في اللاعبين المتاحين، إذ لم يكن لدى المدرب سوى 11 لاعباً أساسياً جاهزاً لمواجهة آينتراخت فرانكفورت.