هدية فاخرة.. رونالدو يفاجئ جورجينا في عيد ميلادها

شارك كريستيانو رونالدو متابعيه لحظة احتفاله بعيد ميلاد جورجينا، بعدما قدم لها هدية جديدة خلال المناسبة، وحرص على توثيقها بصورة جمعتهما عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وأهدى النجم البرتغالي جورجينا ساعة رولكس جديدة، لتنضم إلى مجموعة الساعات التي تمتلكها، والتي تعد من بين الأبرز في عالم الإكسسوارات الفاخرة، بحسب ما أظهرته الصور المتداولة.

واحتفلت جورجينا بعيد ميلادها الثاني والثلاثين يوم 27 يناير، وشاركت متابعيها على «إنستغرام» تفاصيل الهدية، حيث ظهرت مرتدية ساعة «رولكس ليدي ديت» بتصميم أنيق، يتضمن إطارًا مرصعًا بالألماس وسوارًا ذهبيًا ومحيطًا أحمر متدرج الألوان.

وقدرت تقارير صحفية بريطانية قيمة الساعة بنحو 54 ألف جنيه إسترليني، لتضاف إلى مجموعة الساعات التي تمتلكها جورجينا، والتي تشمل عدة قطع من رولكس، إلى جانب ساعات من علامات عالمية أخرى مثل كارتييه وريتشارد ميل.

وسبق لرونالدو أن تقدم لخطبة جورجينا عام 2025، وقدم لها خاتمًا من الألماس، ليتواصل الثنائي في الظهور المشترك في مختلف المناسبات العائلية والعامة.