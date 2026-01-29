من سيواجه برشلونة؟ طريق صعب ينتظر البرسا في دوري الأبطال

ينتظر برشلونة المرحلة التالية من دوري أبطال أوروبا بعد عبوره المباشر إلى دور الـ 16، في ظل ترقب لما ستسفر عنه قرعة الأدوار الإقصائية، التي ستحدد هوية المنافس القادم في مشوار البطولة القارية.

وبلغ برشلونة دور الـ 16 عقب فوزه على كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري، لينهي هذه المرحلة في المركز الخامس، ويضمن خوض مواجهة الإياب على ملعبه في الدور المقبل.

ويخوض الفريق الكتالوني قرعة دور الـ 16 وفق التصنيف المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يضعه في مسار الفرق التي أنهت مرحلة الدوري في المركزين الحادي عشر والثاني عشر، أو المركزين الحادي والعشرين والثاني والعشرين.

ويتحدد منافس برشلونة بين أربعة أندية، هي باريس سان جيرمان، وموناكو، ونيوكاسل يونايتد، وكاراباخ الأذربيجاني، بحسب نتائج مباريات الملحق المؤهل لهذا الدور.

ويستعد برشلونة لخوض دور الـ 16 بمواجهتي ذهاب وإياب، تقام الأولى خارج أرضه، بينما تلعب مواجهة الإياب على ملعبه، وفق أفضلية الترتيب التي حصدها خلال مرحلة الدوري.

وتُقام مباريات دور الـ 16 أيام 10 و11 مارس ذهابًا، على أن تلعب مواجهات الإياب أيام 24 و25 من الشهر ذاته، بعد إسدال الستار على مباريات الملحق وتحديد هوية المتأهلين.