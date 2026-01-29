منافس ليفربول المحتمل في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

حجز ليفربول مقعده في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد التأهل المباشر مع نهاية مرحلة الدوري، ليبدأ انتظار قرعة الأدوار الإقصائية التي ستحدد منافسه في المرحلة المقبلة من البطولة القارية.

وجاء تأهل ليفربول بعد فوزه العريض على قرة باغ الأذربيجاني بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الختامية، ليؤكد الفريق الإنجليزي حضوره القوي قبل دخول مرحلة المواجهات الإقصائية.

وينتظر ليفربول مواجهة أحد الفرق المتأهلة عبر الملحق المؤهل لدور الـ 16، وفق نظام القرعة المعتمد، الذي يربط أصحاب المراكز الأولى بمنافسين قادمين من مرحلة إضافية.

ويتحدد منافس ليفربول بين أربعة أندية، هي كلوب بروغ البلجيكي، وغلطة سراي التركي، ويوفنتوس الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، على أن تسفر القرعة عن هوية الخصم النهائي في هذا الدور.

وتقام قرعة دور الـ 16 خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء مباريات الملحق، لتكتمل صورة المسار الإقصائي، الذي تشارك فيه ثمانية أندية حجزت التأهل المباشر، من بينها آرسنال، وبايرن ميونخ، وتوتنهام، وبرشلونة، وتشيلسي، وسبورتنغ لشبونة، ومانشستر سيتي، إلى جانب ليفربول.