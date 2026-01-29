كورتوا يشارك حارس بنفيكا فرحة هدف التأهل إلى ملحق الأبطال (فيديو)

شهدت نهاية مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا تصرفًا غير معتاد من تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الإسباني، بعدما توجه لمشاركة أناتولي تروبين فرحة الهدف الذي منح الفريق البرتغالي التأهل إلى ملحق البطولة القارية.

وتلقى ريال مدريد خسارة أمام مضيفه بنفيكا بنتيجة 4-2، ليتجه إلى خوض ملحق دور الـ16، بعدما أخفق في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة.

وأنهى ريال مدريد مرحلة الدوري في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما أنهى بنفيكا المرحلة في المركز الرابع والعشرين برصيد 9 نقاط، ليحسم بطاقة العبور إلى الملحق بفارق الأهداف.

وسجل حارس بنفيكا، أناتولي تروبين، هدف فريقه الرابع بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من ركلة حرة، بعدما تقدم إلى منطقة جزاء ريال مدريد خلال الهجمة الأخيرة.

واتجه كورتوا عقب صافرة النهاية نحو حارس بنفيكا، وشاركه الاحتفال مع زملائه، في تصرف لفت انتباه الجماهير داخل ملعب «دا لوز».

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة احتضان كورتوا لحارس بنفيكا عقب نهاية اللقاء، في لقطة انتشرت سريعًا بعد المباراة.