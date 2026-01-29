حاول إهدار الوقت.. حارس بنفيكا لم يكن يعرف حسابات التأهل



اعترف الأوكراني أناتولي تروبين، حارس بنفيكا البرتغالي، بأنه لم يكن مدركاً لحسابات التأهل خلال اللحظات الأخيرة الجنونية من المباراة المثيرة التي شهدت تسجيله هدفاً قاتلاً قاد به فريقه إلى الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4 ـ 2 في لشبونة، ليحجز بنفيكا بطاقة العبور إلى ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال تروبين الذي سجل هدف فريقه الرابع والحاسم في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً عن الضائع، بعد أن حاول إهدار الوقت عندما كانت النتيجة 3 ـ 2 «لم أكن أفهم تماماً ما الذي نحتاجه».

وأردف «رأيت الجميع يشيرون إلي، فتقدمت، وبعدها أدركت أن بإمكاني التقدم إلى الأمام. كنا نحتاج إلى هدف واحد إضافي».



وأضاف «لا أعرف، لا أعرف ماذا أقول. كانت لحظة جنونية».



وتابع الحارس الفارع الطول (1.99 م) بعد تسجيله برأسه هدف التأهل «لست معتاداً على التسجيل، لذلك كان الأمر جديداً تماماً بالنسبة لي. أبلغ من العمر 24 عاماً، وهذه هي المرة الأولى بالنسبة لي».



من جهته، ورغم ثنائية المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (30 و58)، إلا أن الخسارة أدت إلى تراجع ريال، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (15)، للمركز التاسع في دور المجموعة الموحدة، خارج المراكز الثمانية الأولى التي تضمن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.



في المقابل، حجز بنفيكا الذي يشرف عليه مدرب النادي الملكي السابق البرتغالي جوزيه مورينيو بصعوبة المركز الرابع والعشرين الأخير المؤهل بفارق الأهداف، بفضل رأسية حارسه الأوكراني.



وعلق مورينيو على أحداث المباراة «هدف رائع، هدف تاريخي، هدف كاد أن يسقط الملعب بأكمله، وأعتقد أنه كان مستحقاً جداً لنا».