قرعة ملحق الأبطال تضع ريال مدريد وإنتر وباريس أمام اختبارات صعبة

تنتظر أندية ريال مدريد وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان مسارًا شاقًا في ملحق التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فشلها في حجز بطاقة العبور المباشر مع نهاية مرحلة الدوري.

وفشل الثلاثي في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى، ليجبر على خوض الملحق خلال شهر فبراير، وفق النظام المعتمد الذي يحدد المواجهات بناءً على الترتيب النهائي لكل فريق.

وتجرى قرعة ملحق التأهل إلى دور الـ 16 يوم الجمعة 30 يناير، على أن يواجه أصحاب المركزين التاسع والعاشر الفرق التي أنهت مرحلة الدوري في المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، بينما يلتقي صاحبا المركزين الحادي عشر والثاني عشر مع فريقي المركزين الحادي والعشرين والثاني والعشرين.

ويخوض صاحبا المركزين الثالث عشر والرابع عشر مواجهتيهما أمام فريقي المركزين التاسع عشر والعشرين، فيما يلتقي صاحبا المركزين الخامس عشر والسادس عشر مع الفريقين اللذين احتلا المركزين السابع عشر والثامن عشر.

وحل ريال مدريد في المركز التاسع بجدول مرحلة الدوري، ليواجه في الملحق أحد فريقي بنفيكا البرتغالي أو بودو غليمت النرويجي، وفق ما ستسفر عنه القرعة.

واحتل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، المركز الحادي عشر، ليصطدم في الملحق بأحد فريقي موناكو الفرنسي أو كاراباخ الأذربيجاني.

وأنهى إنتر ميلان مرحلة الدوري في المركز العاشر، ليجد نفسه في مواجهة محتملة مع أحد فريقي بنفيكا أو بودو غليمت، ضمن مسار لا يقل صعوبة عن بقية الفرق الكبرى.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية الأقل ترتيبًا، بينما تلعب مواجهات الإياب على ملاعب الفرق الأعلى ترتيبًا، في فبراير المقبل.