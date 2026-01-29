أغرب لقطات الموسم.. هدف حارس بنفيكا في شباك ريال مدريد (فيديو)

شهدت مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في ختام مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا واقعة غير معتادة، بعدما تقدم أناتولي تروبين، حارس مرمى الفريق البرتغالي، داخل منطقة جزاء المنافس ليسجل هدفًا غير نهاية اللقاء.

وتلقى ريال مدريد خسارة أمام مضيفه بنفيكا بنتيجة 4-2، ليتجه إلى خوض ملحق التأهل إلى دور الـ 16، بعدما أخفق في حجز أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة، عقب نهاية الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

وأنهى ريال مدريد المرحلة في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما احتل بنفيكا المركز الرابع والعشرين برصيد 9 نقاط، قبل أن تمنحه نتيجة المباراة أفضلية فارق الأهداف والتأهل إلى الملحق.

وسجل تروبين هدفه بضربة رأس في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من ركلة حرة، في وقت كان فيه بنفيكا متقدمًا 3-2، ليؤمن عبور فريقه إلى المرحلة التالية من البطولة القارية.

ووثقت الكاميرات احتفال الحارس مع زملائه عقب الهدف، إلى جانب رد فعل جنوني من جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، بعد تأكد صعود الفريق إلى ملحق دور الـ16.