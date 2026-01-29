كل ما تريد معرفته عن قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

أغلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم صفحة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما حسمت أسماء الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16، وتحددت الأندية التي ستخوض ملحق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، مع نهاية الجولة الثامنة من البطولة.

وشهدت المرحلة تأهل 8 أندية مباشرة إلى دور الـ16، مقابل انتقال 16 فريقًا إلى مرحلة الملحق، فيما خرج 12 ناديًا من المنافسات القارية، بعد اكتمال جدول الترتيب النهائي لمرحلة الدوري.

وضمت قائمة المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16 كلًا من آرسنال، وبايرن ميونخ، وليفربول، وتوتنهام، وبرشلونة، وتشيلسي، وسبورتنغ لشبونة، ومانشستر سيتي، بعد احتلالهم المراكز الثمانية الأولى.

والتحقت بالملحق المؤهل لدور الـ 16 أندية ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان، ونيوكاسل، ويوفنتوس، وأتلانتا، وباير ليفركوزن، وبروسيا دورتموند، وأولمبياكوس، وكلوب بروغ، وغلطة سراي، وموناكو، وكراباخ، وبودو غليمت، وبنفيكا.

وتجرى قرعة ملحق التأهل إلى دور الـ16 يوم الجمعة 30 يناير، على أن تقام مباريات الذهاب يومي 17 و18 فبراير، بينما تلعب مواجهات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

وتقسم الأندية خلال القرعة إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق التي أنهت مرحلة الدوري بين المركزين التاسع والسادس عشر، والثانية من المركز السابع عشر حتى الرابع والعشرين، مع أفضلية خوض مباراة الإياب على ملعب الفرق الأعلى ترتيبًا.