«منشفة» ‍مندي توقف حكيمي وغرامات قياسية على السنغال بعد أحداث نهائي «الكان»

أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الخميس ‌مدرب السنغال بابي تياو خمس مباريات وغرمه 100 ألف دولار بسبب "السلوك غير الرياضي" بعدما طلب من لاعبيه مغادرة الملعب خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية ضد المغرب هذا الشهر.

كما فرض الكاف غرامة ⁠قدرها 615 ألف دولار على الاتحاد السنغال بسبب سوء تصرف الفريق وجماهيره، وأوقف اللاعبين إليمان ندياي وإسماعيلا سار لمباراتين ضمن مسابقاته بسبب التصرف ⁠غير الرياضي تجاه الحكم.

ومع ذلك، رفضت لجنة الانضباط التابعة للكاف طلب المغرب بإلغاء نتيجة المباراة بعد أن غادر لاعبو السنغال الملعب مما أدى إلى تأخير ​المباراة لمدة 14 دقيقة.

كما تم تغريم ​المغرب البلد المضيف، بمبلغ ​إجمالي قدره 315 ألف دولار بسبب تصرفات جامعي الكرة خلال المباراة، ‌وتصرفات لاعبيه وأعضاء ‌طاقمه في منطقة ⁠مراجعة تقنية الفيديو المساعد، واستخدام المشجعين لأشعة الليزر.

وأوقف قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي لمباراتين في بطولات الكاف مع إيقاف تنفيذ إحداهما لمدة ​عام، وإسماعيل ​صيباري لثلاث مباريات في بطولات الكاف، بسبب السلوك غير الرياضي، بعدما حاولا إزالة منشفة حارس مرمى السنغال إدوار ‍مندي من جانب الملعب تحت الأمطار الغزيرة في الرباط.

وكان مدرب السنغال تياو قد طلب من لاعبيه مغادرة الملعب في وقت متأخر من المباراة بعد إلغاء هدف لصالحهم، وبعد دقائق قليلة ‍حصل المغرب على ركلة جزاء أهدرها براهيم دياز.

وفازت السنغال بالمباراة بفضل هدف بابي جي في الوقت الإضافي.

وكانت المشاهد الفوضوية في المباراة النهائية بمثابة نهاية لما كان في المجمل بطولة ناجحة لكأس الأمم الأفريقية، والتي حققت إيرادات ‍قياسية للكاف.