قائمة المتأهلين رسميًا إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اكتمال قائمة الفرق المتأهلة إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، عقب ختام مباريات مرحلة الدوري، والتي أسفرت عن حسم ثمانية أندية تأهلها المباشر إلى دور الـ 16، مقابل انتقال 16 فريقًا آخر إلى الدور الفاصل بحثًا عن استكمال المشوار القاري.

وضمت قائمة الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16 ثمانية أندية، جاءت في مقدمتها أرسنال، يليه بايرن ميونيخ، ثم ليفربول، وتوتنهام، وبرشلونة، وتشيلسي، وسبورتنغ لشبونة، إلى جانب مانشستر سيتي، بعدما أنهت هذه الفرق مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب.

وانتقل 16 فريقًا إلى خوض الدور الفاصل المؤهل لدور الـ 16، يتقدمها ريال مدريد، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان، ونيوكاسل يونايتد، ويوفنتوس، وأتلتيكو مدريد، وأتلانتا، وباير ليفركوزن، إلى جانب بروسيا دورتموند، وأولمبياكوس، وكلوب بروغ، وغلطة سراي، وموناكو، وقرة باغ، وبودوجليمت، وبنفيكا.

وتقام مواجهات الدور الفاصل بنظام الذهاب والإياب، على أن يكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ 16 بانضمام ثمانية فرق جديدة إلى أصحاب المراكز الأولى، تمهيدًا لانطلاق الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.