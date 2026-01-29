حارس المرمى يقود بنفيكا لعبور تاريخي أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

سجل حارس مرمى بنفيكا، أناتولي تروبين، هدفًا بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه للفوز على ريال مدريد 4-2، ويضمن التأهل إلى الملحق المؤهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وضمن بنفيكا التأهل إلى الملحق بعد أن استثمر الركلة الحرة الأخيرة، في وقت كان فيه الفريق قريبًا من الخروج رغم تقدمه 3-2، قبل أن يمنحه هدف الحارس أفضلية فارق الأهداف ويحسم مصيره القاري في المرحلة التالية من البطولة.

وأنهى ريال مدريد مشواره في مرحلة الدوري دون التأهل المباشر، بعدما اكتفى بجمع 15 نقطة من ثماني مباريات، وهو رصيد لم يكن كافيًا لوضعه ضمن المراكز الثمانية الأولى، إلى جانب إكمال اللقاء بتسعة لاعبين عقب طرد راؤول أسينسيو ورودريجو.

وسجل أندرياس شيلدروب هدفين لصالح بنفيكا، وأضاف فانجيليس بافليديس هدفًا من ركلة جزاء، بينما أحرز كيليان مبابي هدفي ريال مدريد، في مباراة شهدت تبادلًا مستمرًا للأهداف حتى لحظاتها الأخيرة.