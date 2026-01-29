على رأسها باريس.. 4 أندية كبرى تتجه للدور الفاصل بدوري الأبطال

اتجهت أربعة أندية كبرى إلى خوض الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا، بعدما أسفرت نتائج الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري عن تعادلات أبعدت باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، إلى جانب موناكو ويوفنتوس، عن التأهل المباشر إلى دور الـ 16.

وفرض التعادل 1-1 نفسه على مواجهة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد على ملعب «بارك دي برانس»، ليخرج الفريقان من المراكز الثمانية الأولى برصيد 14 نقطة لكل منهما.

وأهدر باريس فرصة التقدم مبكرًا بعدما تصدى نيك بوب لركلة جزاء نفذها عثمان ديمبيلي، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عبر فيتينيا، ثم يعادل جو ويلوك النتيجة لنيوكاسل بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول.

وسيطر باريس سان جيرمان على فترات طويلة من اللقاء، دون أن ينجح في حسمه، بينما اعتمد نيوكاسل على الهجمات المرتدة وشكل تهديدًا في أكثر من مناسبة.

وفي مواجهة أخرى، انتهت مباراة موناكو وضيفه يوفنتوس بالتعادل السلبي في ختام مرحلة الدوري، وهي نتيجة ضمنت تأهل الفريقين إلى الدور الفاصل المؤهل لدور الـ 16، ويخوض يوفنتوس هذا الدور بصفته من الفرق الأعلى ترتيبًا في مرحلة الدوري، ما يمنحه أفضلية في القرعة، بينما يشارك موناكو دون أفضلية بعد إنهاء المرحلة بترتيب أقل.

وبدأ موناكو المباراة بضغط هجومي واضح، لكن الحارس ماتيا بيرين حافظ على شباكه أمام محاولات أصحاب الأرض، قبل أن يتكرر السيناريو في الشوط الثاني بسيطرة موناكو دون فاعلية هجومية كافية.

وبهذه النتائج، ينتظر باريس سان جيرمان ونيوكاسل وموناكو ويوفنتوس خوض الدور الفاصل بحثًا عن بطاقات التأهل المتبقية إلى دور الـ 16، في مرحلة يتوقع أن تشهد مواجهات قوية بين أسماء ثقيلة على الساحة الأوروبية.