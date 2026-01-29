انتصاران مثيران في دوري الأبطال.. سقوط أتلتيكو وتأهل سبورتنغ

شهدت الجولة الختامية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا مواجهتين حافلتين بالتقلبات، بعدما سقط أتلتيكو مدريد على أرضه أمام بودو جليمت النرويجي، في وقت نجح فيه سبورتنغ لشبونة في حسم تأهله المباشر إلى دور الـ 16 عقب فوز صعب خارج ملعبه على أتلتيك بيلباو.

وتقدم أتلتيكو مدريد أولًا عبر ألكسندر سورلوث في الدقيقة 15، بعدما حول عرضية ديفيد هانكو إلى الشباك بضربة رأس، قبل أن يعود الفريق النرويجي ويعدل النتيجة في الدقيقة 34 عن طريق فريدريك شوفولد بتسديدة أرضية تجاوزت الحارس يان أوبلاك.

واستغل بودو جليمت كرة مرتدة في الشوط الثاني، حين سجل كاسبر هوغ هدف الفوز في الدقيقة 59 من مسافة قريبة، ليصمد الفريق النرويجي أمام محاولات أتلتيكو المتأخرة، ويؤمن فوزًا قاده إلى المركز 23، ضامنًا مكانه في مرحلة خروج المغلوب، بينما تراجع أتلتيكو إلى المركز 14 ليكتفي بالدور الفاصل ويهدر فرصة التأهل المباشر.

وفي مواجهة أخرى، قلب سبورتنغ لشبونة تأخره مرتين أمام أتلتيك بيلباو إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2، ليحسم بطاقة العبور المباشر إلى دور الـ16، بعد مباراة شهدت أحداثًا متلاحقة حتى الدقائق الأخيرة.

وبدأ بيلباو التسجيل مبكرًا عبر أويان سانسيت في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك سبورتنغ التعادل برأسية عثمان ديوماندي، ثم يعود أصحاب الأرض للتقدم مجددًا، ليعادل الفريق البرتغالي النتيجة عن طريق فرانسيسكو ترينكاو إثر هجمة منظمة من العمق.

وحسم أليسون سانتوس المواجهة بهدف متأخر، مستغلًا متابعة كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليقود سبورتنغ إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة والتأهل المباشر، في حين ودع أتلتيك بيلباو البطولة بعدما أنهى المرحلة في المركز التاسع والعشرين برصيد ثماني نقاط.