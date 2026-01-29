برشلونة يضمن مقعده بين الثمانية الأوائل في دوري الأبطال

ضمن برشلونة مقعده بين الثمانية الأوائل في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا على ضيفه كوبنهاغن بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الختامية من مرحلة الدوري.

واستقبل الفريق الكتالوني هدفًا مبكرًا في الدقيقة الرابعة عبر فيكتور داداسون، قبل أن يعيد ترتيب صفوفه مع بداية الشوط الثاني ويستعيد السيطرة على مجريات اللقاء.

وعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة 48 بعد تمريرة من لامين لامال، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني بتسديدة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 60، مانحًا برشلونة التقدم.

وعزز رافينيا التفوق الكتالوني بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، بعد تعرض ليفاندوفسكي لعرقلة داخل منطقة الجزاء، فيما اختتم ماركوس راشفورد الرباعية بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 85.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري، متساويًا مع مانشستر سيتي وتشيلسي وسبورتينغ، ومتقدمًا بفارق الأهداف، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ 16 دون الدخول في حسابات إضافية.