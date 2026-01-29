مهرجان أهداف في آنفيلد.. ليفربول يحجز مقعده في ثمن نهائي دوري الأبطال

حجز ليفربول مقعده في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم عرضًا هجوميًا قويًا وتفوق على قرة باغ الأذربيجاني بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب «آنفيلد»، ضمن الجولة الختامية من مرحلة الدوري.

وافتتح ليفربول التسجيل مبكرًا، عندما سجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 15، قبل أن يعزز فلوريان فيرتز التقدم سريعًا بتسديدة قوية، مؤكدًا التفوق المبكر لأصحاب الأرض.

وأضاف الفريق الإنجليزي الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، بعدما نفذ محمد صلاح ركلة حرة مباشرة بإتقان، لتواصل الكتيبة الحمراء سيطرتها على مجريات اللقاء.

وسجل أوجو إيكيتيكي الهدف الرابع من هجمة مرتدة منظمة، قبل أن يعود ماك أليستر ليضيف هدفه الشخصي الثاني، معززًا غلة ليفربول التهديفية.

واختتم البديل فيدريكو كييزا مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس، ليؤكد الفوز العريض ويمنح الفريق دفعة قوية على الصعيد القاري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة، لينهي مرحلة الدوري في المركز الثالث، بعدما حقق ستة انتصارات مقابل خسارتين، ويضمن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي دون الدخول في حسابات إضافية.

وفي المقابل، حافظ قرة باغ على فرصه في الاستمرار أوروبيًا، بعدما ضمن التواجد في الملحق المؤهل لدور الـ 16، رغم الخسارة الثقيلة في آنفيلد.