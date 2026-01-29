إنتر ودورتموند إلى الدور الفاصل بدوري الأبطال

حسم إنتر ميلان مواجهته أمام بروسيا دورتموند بالفوز بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء بألمانيا، ضمن الجولة الختامية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليصعد الفريقان معًا إلى الدور الفاصل المؤهل لدور الـ 16.

وانتظر إنتر حتى الدقائق الأخيرة لكسر التعادل، بعدما سجل فيدريكو ديماركو هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 81، قبل أن يعزز أندي ضيوف النتيجة بهدف ثان في الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد الفريق الإيطالي إلى 15 نقطة، دون أن ينجح في الدخول ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة، ليكتفي بخوض الدور الفاصل بعد مرحلة دوري شهدت تذبذبًا في النتائج.

وأنهى بروسيا دورتموند المرحلة برصيد 11 نقطة في المركز السابع عشر، ليحجز بدوره بطاقة العبور إلى الدور الفاصل، رغم الخسارة على ملعبه في ختام المشوار.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما تتجه الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين لخوض الدور الفاصل، بحثًا عن استكمال المشوار القاري.