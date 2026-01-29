مانشستر سيتي يتجنب الملحق الأوروبي بفوز على غلطة سراي

حسم مانشستر سيتي تأهله المباشر إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على غلطة سراي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، ليضمن إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز المؤهلة مباشرة ويتفادى خوض الملحق.

وسجل هالاند الهدف الأول للفريق الإنجليزي في الدقيقة 11، مستغلًا تمريرة متقنة من جيريمي دوكو وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس، قبل أن يسدد الكرة بهدوء داخل الشباك، منهياً فترة غياب عن التسجيل من اللعب المفتوح.

وعاد دوكو ليسهم مجددًا في الهدف الثاني، بعدما راوغ مدافعين اثنين ومرر الكرة إلى ريان شرقي، الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت المرمى في الدقيقة 29، ليعزز تقدم سيتي قبل نهاية الشوط الأول.

وأنهى فريق المدرب بيب غوارديولا مرحلة الدوري في المركز الثامن، ليضمن بطاقة العبور المباشر إلى الدور ثمن النهائي، ويتجنب خوض مباريات إضافية في جدول مزدحم بالمنافسات المحلية والقارية.

وشهد اللقاء سيطرة واضحة من مانشستر سيتي، الذي فرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى، وأدار المباراة بهدوء بعد التقدم المبكر، محافظًا على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

ويواصل سيتي مشواره الأوروبي بثبات، بعدما نجح في تحقيق الهدف المطلوب من مواجهة غلطة سراي، منتظرًا ما ستسفر عنه قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.