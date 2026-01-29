هدف متأخر يقود بايرن ميونخ لإقصاء أيندهوفن في دوري الأبطال

حسم بايرن ميونخ مواجهته أمام أيندهوفن بهدف متأخر، ليقصي الفريق الهولندي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه خارج أرضه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

وسجل هاري كين هدف الفوز في الدقيقة 84، بعدما شارك بديلًا، ليمنح الفريق البافاري انتصارًا أنهى آمال أيندهوفن في الاستمرار بالبطولة، وأكد تفوق بايرن في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وافتتح جمال موسيالا التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 58، عقب عودته إلى التشكيل الأساسي بعد فترة غياب، بتسديدة مميزة منحت الفريق الألماني التقدم في الشوط الثاني.

وأعاد أيندهوفن المباراة إلى نقطة التعادل في الدقيقة 78 عن طريق إسماعيل صيباري، لينعش آماله في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الـ 24 الأولى والحفاظ على فرصته في التأهل، قبل أن يحسم كين الأمور سريعًا بهدف قاتل.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 21 نقطة، محققًا فوزه السابع في ثماني مباريات بمرحلة الدوري، لينهي المنافسات في المركز الثاني، بينما تعود خسارته الوحيدة في البطولة إلى مواجهة أرسنال خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأنهى الهدف المتأخر مشوار أيندهوفن الأوروبي، بعدما عجز عن استثمار لحظة التعادل، ليغادر دوري أبطال أوروبا مع ختام مرحلة الدوري.