نابولي خارج الأبطال بعد خسارة مثيرة أمام تشيلسي

ودع نابولي منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته على ملعبه أمام تشيلسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، ليحسم الفريق الإنجليزي تأهله إلى دور الـ16 وينهي آمال أصحاب الأرض في الاستمرار بالبطولة.

ودخل نابولي اللقاء باحثًا عن الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه الأوروبية، ونجح في قلب تأخره بهدف إلى تقدم خلال الشوط الأول، بعدما افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق إنزو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 19، قبل أن يرد الفريق الإيطالي بهدفين متتاليين خلال عشر دقائق عبر أنتونيو فيرجارا وراسموس هويلوند.

وتراجع أداء نابولي مع انطلاق الشوط الثاني، ما منح تشيلسي أفضلية واضحة في الاستحواذ والسيطرة، ليستغل الفريق الإنجليزي ذلك ويدرك التعادل عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 61.

واستمر ضغط تشيلسي في الدقائق الأخيرة، قبل أن يعود جواو بيدرو ويسجل هدف الفوز قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، موقعًا على ثنائيته الشخصية، ومؤكدًا تفوق فريقه في الشوط الثاني.

وحسم تشيلسي بهذا الانتصار تأهله رسميًا إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد ضمن على الأقل خوض المرحلة الفاصلة، في حين أنهى نابولي مشواره القاري مبكرًا رغم البداية القوية في اللقاء.

ويأتي خروج نابولي في ظل تراجع مستواه ونتائجه خلال الفترة الأخيرة، وعجز عن الحفاظ على تقدمه في المباراة واستثمار أفضلية الشوط الأول، ليخسر المواجهة ويغادر دوري أبطال أوروبا من مرحلة الدوري.