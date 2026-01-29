فوز خارج الأرض يقود توتنهام لثمن نهائي دوري الأبطال

حسم توتنهام تأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على الملعب الألماني.

وافتتح توتنهام التسجيل مع انطلاق الشوط الثاني، حين استغل راندال كولو مواني كرة داخل منطقة الجزاء وسددها من مسافة قريبة داخل الشباك، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة خارج الديار.

وأضاف دومينيك سولانكي الهدف الثاني في الدقيقة 77، بعد هجمة منظمة أنهت آمال أصحاب الأرض، وأكدت تفوق الفريق اللندني في اللقاء.

وأنهى توتنهام مرحلة الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من ثماني مباريات، ليؤمن وجوده بين الفرق المتأهلة إلى الدور الإقصائي، رغم تراجعه إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، وألغى الحكم هدفًا مبكرًا لفرانكفورت بداعي التسلل، بينما اصطدمت محاولة ويلسون أودوبيرت بالقائم، ليحافظ توتنهام على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

ويواصل توتنهام مشواره القاري بثبات، بعدما نجح في تجاوز تعثراته المحلية خلال الفترة الماضية، معتمدًا على نتائجه الإيجابية أوروبيًا، في انتظار ما ستسفر عنه قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لتحديد منافسه المقبل.