هدف استثنائي لمحمد صلاح في دوري الأبطال (فيديو)

سجل محمد صلاح أول أهدافه في عام 2026 مع ليفربول، بعدما أحرز هدفًا مميزًا في شباك قره باغ الأذربيجاني، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري الهدف من ركلة حرة مباشرة، حصل عليها بنفسه عقب مجهود فردي، قبل أن ينفذها بإتقان واضعًا الكرة في الشباك، ليعلن عودته إلى التسجيل مع الفريق الإنجليزي.

وجاء هدف محمد صلاح ليكون الثالث لليفربول في المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بسداسية نظيفة، ليحسم الريدز تأهله المباشر إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ورفع قائد المنتخب المصري بهذا الهدف رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم في مختلف البطولات، من بينها هدفان في دوري أبطال أوروبا، ليواصل حضوره التهديفي مع ليفربول على الصعيد القاري.